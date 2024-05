Minder bestaande woningen verkocht in VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten is in april gedaald. Dit bleek woensdag uit cijfers van makelaarsorganisatie NAR. Op maandbasis daalden de verkopen met 1,9 procent tot 4,14 miljoen woningen geannualiseerd. Er was vooraf door economen gerekend op een stijging van 1,4 procent tot 4,25 miljoen verkochte woningen. “Hoewel ze zich herstellen van het cyclische dieptepunt, blijven de huizenverkopen steken omdat de rente geen grote bewegingen heeft gemaakt”, zei NAR-hoofdeconoom Lawrence Yun. "Er zijn nu bijna zes miljoen banen meer vergeleken met de pieken van vóór de coronacrisis, wat erop wijst dat er meer aspirant-huizenkopers op de markt zijn." De doorsnee verkoopprijs bedroeg 407.600 dollar. Dit is een stijging van 5,7 procent op jaarbasis. Bron: ABM Financial News

