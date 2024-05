Jefferies verlaagt koersdoel Alfen fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft woensdag het koersdoel voor Alfen verlaagd van 52,00 naar 40,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van analist David Kerstens. Maandagavond kwam Alfen met cijfers, en die lieten een daling van de EBITDA van 24 procent zien. Dat was liefst 40 procent lager dan de consensus. Kerstens wees vooral op de zwakke omzet bij batterijopslag, waar Alfen kampte met vertragingen in het kunnen toekennen van de omzet. Alfen hield vertrouwen in de rest van het jaar en herhaalde de outlook voor 2024. Kerstens verlaagde op basis van de kwartaalupdate zijn taxaties voor de EBITDA met 7 procent. Het aandeel Alfen sloot dinsdag 15,5 procent lager op 35,57 euro. Bron: ABM Financial News

