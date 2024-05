CEO: groeispurt Envipco houdt aan

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft dinsdagochtend opnieuw sterke groeicijfers overlegd en handhaafde de ambitieuze doelstellingen voor 2025. CEO Simon Bolton zei in gesprek met ABM Financial News dat de vraag flink groeit en dat terwijl nog heel veel landen slechts aan het begin staan van het invoeren van statiegeld op flessen en blikjes.

Bolton was zeer te spreken over de progressie van Envipco, waarbij de omzet sterk groeide. Over de toegenomen kosten zei Bolton dat deze minder snel stijgen dan de omzet groeit, waardoor de EBITDA-marge kon stijgen naar 10,0 procent.

Gezien de ontwikkelingen in Europa voorziet de CEO voor de korte termijn hier de beste groeikansen. Zeker nu in de EU statiegeld op flessen en blikjes steeds meer een verplichting wordt. Bolton verwacht veel van landen zoals Spanje en Frankrijk, indien deze inhaken op het tempo van bijvoorbeeld Nederland, het VK en Scandinavië.

Het bedrijf werd geselecteerd als één van de twee aanbieders, samen met Tomra, in Hongarije. Envipco is een toonaangevende leverancier in Griekenland, waarschijnlijk met een marktaandeel van meer dan 90 procent en heeft een leidende positie verworven op Malta. Dit bouwt voort op de beoogde doelstelling van een marktaandeel van meer dan 30 procent.

Duitsland is wat ingewikkelder, omdat Envipco nog niet aanwezig was in Europa toen Duitsland statiegeld introduceerde, wat het aanzienlijke marktaandeel van concurrent Tomra op die markt verklaard. Echter, Bolten zegt zeker ook hier een kans te maken, aangezien de kleinere statiegeldmachines van Envipco een kleinere impact op het milieu hebben dan de machines van concurrenten.

Ook met de grotere bulk machines genaamd Quantum verwacht Bolton te kunnen scoren. Envipco wilde aan ABM Financial News niet aangeven hoe de omzetmix er uitziet, maar de Quantum is een belangrijke verkoopdriver geworden voor Envipco, verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de omzet vergeleken met de kleinere reguliere statiegeldmachines.

In de VS verwacht Bolton dat op de middellange termijn terrein winst valt te behalen, waarbij inmiddels al 10 staten zich actief bezig houden met de circulaire economie en statiegeld vragen.

Voor Azië en de rest van de wereld ziet Bolton de groeikansen op langere termijn. De topman verwacht dat ook deze regio uiteindelijk het voorbeeld van Europa zal volgen.

Het aandeel Envipco steeg dinsdag na de cijfers en kon ook woensdag ruim 3 procent bijschrijven. Het aandeel is dit jaar al bijna in waarde verdubbeld en is de laatste 5 jaar zelfs met ruim 450 procent in waarde toegenomen.