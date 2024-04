Beursblik: ING verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 75,00 naar 70,00 euro, met handhaving van het Houden advies. Dit maakt analist Stijn Demeester van ING donderdag bekend in een rapport. Na de resultaten van AkzoNobel over het eerste kwartaal van 2024, die de analist "netjes" noemde, stelde Demeester de taxaties voor de resultaten in 2024 en 2025 naar beneden bij. Zijn taxaties voor de aangepaste EBITDA werden verlaagd met 1,4 en 3,5 procent. Aanleiding hiervoor waren herzieningen van de verkoopprijzen, inkoopprijzen en de operationele kosten. Het aandeel AkzoNobel noteerde donderdag 0,4 procent hoger op 62,60 euro. Bron: ABM Financial News

