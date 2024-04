Harley-Davidson ziet omzet en winst dalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Harley-Davidson boekte in het eerste kwartaal van 2024 een dalende omzet, doordat er minder motoren werden geleverd en de prijzen omlaag gingen. Dit bleek donderdag uit cijfers van de motorfabrikant. "We zijn erg blij met de ontvangst van de nieuwe productlijn van dit jaar, onder leiding van onze nieuwe Touring-motorfietsen, en kijken ernaar uit om het positieve momentum voort te zetten nu het rijseizoen in volle gang is", aldus CEO Jochen Zeitz. De omzet daalde met 3 procent van 1,79 miljard naar 1,73 miljard dollar. De verscheping van het aantal motoren daalde met ongeveer 7 procent van 62.200 naar 57.700. De motorfietsfabrikant noteerde een nettowinst van 235 miljoen dollar, of 1,72 dollar per aandeel, vergeleken met 304 miljoen dollar of 2,04 dollar per aandeel, een jaar eerder. Door FactSet geraadpleegde analisten hadden gerekend op 1,49 dollar per aandeel. Outlook Voor het volledige jaar 2024 bevestigde het bedrijf de eerdere outlook. Voor heel 2024 mikt Harley-Davidson op een omzetdaling van 0 tot 9 procent. De operationele marge zal uitkomen tussen de 12,6 en 13,6 procent. Het bedrijf hoopt 1.000 tot 1.500 elektrische motorfietsen te verkopen. Vooruitkijkend heeft Harley-Davidson het geschatte operationele verlies in 2024 voor zijn LiveWire elektrisch aangedreven motorfietsenlijn met 10 miljoen dollar verlaagd en houdt het nu rekening met een verlies van 105 tot 115 miljoen dollar. Dat was eerder tussen de 115 en 125 miljoen dollar. Het aandeel lijkt na de cijfers iets hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

