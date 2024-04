Caterpillar boekt meer winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Caterpillar heeft in het eerste kwartaal beduidend meer winst geboekt, ondanks een vlakke omzetontwikkeling. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse fabrikant van zwaar materieel als bulldozers. Caterpillar boekte een een 0,1 miljard dollar lagere omzet van 15,8 miljard dollar, als gevolg van lagere volumes die echter grotendeels werden gecompenseerd door een gunstig prijsklimaat. De operationele marge liep stevig op van 17,2 procent in 2023 naar 22,3 procent afgelopen kwartaal, en de aangepaste marge ging van 21,1 naar 22,2 procent. De nettowinst per aandeel steeg op jaarbasis van 3,74 dollar naar 5,75 dollar. Aangepast voor bijzondere posten steeg e winst van 4,91 naar 5,60 dollar. Dat was veel beter dan de winststijging tot 5,14 dollar die analisten volgens FactSet hadden verwacht. De operationele kasstroom bedroeg 2,1 miljard dollar en Caterpillar had aan het einde van het kwartaal 5 miljard dollar in kas. Circa 5,1 miljard dollar werd gebruikt voor het inkopen van eigen aandelen en dividend. CEO Jim Umpleby uitte zich tevreden over de prestaties in het kwartaal, wijzend op de hogere marges en een recordwinst per aandeel. Het aandeel Caterpillar lijkt donderdag ruim vier procent lager te gaan openen. In tegenstelling tot de winst, viel de omzet afgelopen kwartaal iets tegen in vergelijking tot de analistenverwachting. Bron: ABM Financial News

