Flinke omzetdaling voor Dow Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Dow Inc

(ABM FN-Dow Jones) Dow Inc. heeft in het eerste kwartaal de omzet zien dalen en ondanks een hogere marge de winst ook zien afnemen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse chemiebedrijf. Dow zag de omzet op jaarbasis dalen van 11,9 miljard naar 10,8 miljard dollar, ondanks een kleine volumestijging, die teniet werd gedaan door lagere prijzen. Op kwartaalbasis steeg de omzet met een procent. De marge steeg op jaarbasis van 6,0 naar 6,3 procent, maar de winst daalde van 611 miljoen naar 538 miljoen dollar, of 0,73 dollar per aandeel. Aangepast voor bijzondere posten, zoals voor reorganisaties, daalde de winst per aandeel van 0,58 naar 0,56 dollar. CEO Jim Fitterling zei dat Dow onder meer profiteerde van lagere grondstoffen- en energiekosten. De operationele kasstroom daalde van 531 naar 460 miljoen dollar. Er stroomde in het afgelopen kwartaal 693 miljoen dollar naar aandeelhouders, via dividenden en de inkoop van eigen aandelen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.