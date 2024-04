Beursblik: lagere marge Signify verwacht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het eerste kwartaal van 2024 waarschijnlijk een lagere omzet en aangepaste EBITA geboekt, terwijl ook de marge vermoedelijk lager is uitgekomen. Dat blijkt uit de analistenconsensus die het verlichtingsbedrijf zelf samenstelde in aanloop naar de cijfers op vrijdag.

Analisten rekenen gemiddeld op een 7,3 procent lagere omzet van 1,54 miljard euro, in vergelijking met een omzet van 1,68 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder.

De analisten rekenen verder op een aangepaste EBITA van 131 miljoen euro. Een jaar eerder was dit 149 miljoen euro. Dat zou resulteren in een marge van 8,5 procent tegen 8,9 procent vorig jaar. In het vierde kwartaal van 2023 bedroeg de marge 12,1 procent.

Onder de streep hield Signify in het eerste kwartaal vermoedelijk een nettowinst van 37 miljoen euro over, zo voorspellen analisten. In het eerste kwartaal van 2023 boekte het verlichtingsbedrijf een nettowinst van 28 miljoen euro.

Volgens analist Marc Hesselink van ING is de marktdynamiek in het eerste kwartaal voor Signify uitdagend gebleven. De analist rekent voor het eerste kwartaal op een EBITA-marge van 8,2 procent, wat licht onder de consensus is. ING heeft een Houden advies op Signify met een koersdoel van 28,00 euro.

Voor heel 2024 mikt Signify op een verbetering van de aangepaste EBITA-marge tot 50 basispunten, inclusief de voordelen van het aangekondigde herstructureringsprogramma. Daarnaast raamt het bedrijf de vrije kasstroom op 6 tot 7 procent van de omzet.

De analistenconsensus raamt de omzet in 2024 op 6,4 miljard euro. Dat zou neerkomen op een krimp van 3,5 procent. De aangepaste EBITA zal 666 miljoen euro bedragen, met een marge van 10,4 procent.