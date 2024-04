Delivery Hero verhoogt outlook 2024 Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero heeft de omzetoutlook voor dit jaar verhoogd, na een omzetstijging in het eerste kwartaal. Dit bleek donderdag uit een update van de maaltijdbezorger. Het Duitse bezorgbedrijf boekte in de eerste drie maanden een omzet van 3,02 miljard euro, exclusief een correctie voor hyperinflatie. Dit was een stijging van 21 procent ten opzichte van een jaar eerder, gerekend tegen constante wisselkoersen. Niklas Östberg, CEO en mede-oprichter van Delivery Hero, zei dat het bedrijf 2024 “goed is begonnen. We blijven doorgaan met het uitvoeren van ons plan voor winstgevende groei en het genereren van cashflow”. De brutotransactiewaarde steeg met 8,3 procent tot 12,13 miljard euro, eveneens exclusief een correctie voor hyperinflatie. De brutowinstmarge steeg met 60 basispunten op jaarbasis tot 7,7 procent. Door de succesvolle herfinanciering beschikt het bedrijf nu over een ruime liquiditeit van 1,8 miljard euro. Outlook Delivery Hero verwacht in 2024 een omzetgroei van 18 tot 21 procent, in plaats van 15 tot 17 procent. Voor heel dit jaar mikt de maaltijdbezorger nog altijd op een groei van de brutotransactiewaarde met 7 tot 9 procent. De aangepaste EBITDA moet dit jaar uitkomen tussen de 725 en 775 miljoen euro en de vrije kasstroom zal positief zijn. Beleggers waren tevreden en het aandeel kon donderdag ruim 10 procent bijschrijven. De Amsterdamse sectorgenoot Just Eat Takeaway profiteerde mee en steeg met 2,1 procent info@abmfn.nl

