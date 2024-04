Valuta: dollar nog altijd onder druk Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag weer ruim boven de 1,07 dollar in afwachting van twee belangrijke macrocijfers uit de VS, die grote interesse van de markt genieten, omdat deze het rentesentiment lijken te voeden. "Wij vinden de reactie van de markt na de tegenvallende Amerikaanse PMI nogal overdreven", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De Fed heeft duidelijk aangegeven macrodata nauwlettend in de gaten te houden en herhaaldelijk bevestigd te willen worden in de gegronde reden voor een renteverlaging, anders gaat die niet door. Dat één cijfer dan de dollar omlaag krijgt, omdat dit een signaal kan zijn voor toch een renteverlaging in juni, wekt verbazing. Wij denken dat de dollar weer herstel laat zien, waarmee de euro weer onder de 1,07 dollar zakt", aldus Van der Meer. Het cijfer waar de markt vandaag het meest naar uitkijkt, betreft de groei van de Amerikaanse economie. Er wordt een groeicijfer van 2,4 procent verwacht. In het vierde kwartaal van 2023 kwam de groei uit op 3,2 procent. Vrijdag volgt de PCE-inflatie voor maart, verreweg het belangrijkste cijfers van de week, daar dit de leidraad voor de Fed bij het rentebeleid betreft. De euro noteerde donderdag 0,3 procent hoger op 1,727 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8567 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,5 procent en noteerde op 1,2521 dollar. info@abmfn.nl

