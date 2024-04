Adyen drukt op AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger, ondanks de koersval van Adyen, maar met behulp van de stijging bij Unilever.

Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 876,18 punten.

"Tegen de huidige achtergrond van geopolitieke spanningen, wisselend ontvangen kwartaalcijfers en twijfels over het beleid van centrale banken, is de toenemende volatiliteit niet onverwacht en biedt wellicht kansen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Beleggers hebben moeite om de 'wall of worry' te beklimmen. Dat er hier en daar wat winst wordt genomen is ook niet bijzonder of geheel onverwacht."

Analisten van IG zien wat terughoudendheid onder beleggers in aanloop naar cijfers over de Amerikaanse economie over het eerste kwartaal, die voor vanmiddag op de agenda staan, en na een kwartaalupdate van Meta woensdagavond. Beleggers schrokken vooral van de uitgesproken verwachting dat de kosten zullen stijgen als gevolg van AI, aldus IG. De resultaten zelf waren namelijk beter dan verwacht. Het aandeel Meta lijkt vandaag ruim 12 procent lager te gaan openen.

"Sterke macrocijfers uit de VS vanmiddag suggereren dat de Amerikaanse economie sterk genoeg is om de bedrijfsresultaten te ondersteunen, maar ze kunnen ook de verwachtingen over komende renteverlagingen door de Fed doen terugschroeven", aldus analist Ipek Ozkardeskaya Swissquote Bank in een rapport.

Naast groeicijfers, zal er vanmiddag ook aandacht zijn voor de wekelijkse steunaanvragen. Vrijdagmiddag volgt de PCE-inflatie, de favoriete barometer van de Fed.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0727. De olieprijzen liepen met ruim een procent terug.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen kregen de cijfers van Unilever een positief onthaal met een koersstijging van 5,2 procent, na rapportering van een meevallende onderliggende groei. Jefferies sprak van goede cijfers.

De duimen gingen daarentegen flink omlaag voor Adyen, na een volgens Jefferies tegenvallende omzet. De reden daarachter is volgens Degroof Petercam dat Adyen vooral groeide bij zijn grootste klanten, waar de take rate lager ligt. Het aandeel daalde 11,3 procent.

Besi kreeg aanvankelijk ook stevig klop, na melding van een zwakke orderinstroom in het afgelopen kwartaal. Op basis van de afgegeven outlook voor het tweede kwartaal, denkt Degroof dat analisten hun winsttaxaties flink zullen gaan verlagen. Het aandeel daalde herstelde tijdens de ochtendhandel en noteerde rond 11 uur 0,4 procent hoger.

In de AMX ging Flow Traders aan kop na cijfers met een winst van 4,7 procent. Het bedrijf profiteerde van de handel in crypto. Fugro won daarnaast na cijfers 2,3 procent. KBC Securities en Degroof Petercam verhoogden hun koersdoel voor de bodemonderzoeker.

WDP koerste 4,6 procent lager na een ex-dividend notering.

In de AScX won NX Filtration 4,0 procent en na een update steeg Renewi met 0,5 procent. Azerion daalde 1,8 procent.