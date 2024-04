Crypto is koning bij Flow Traders Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft veel beter dan verwachte resultaten neergezet in het eerste kwartaal, gestuwd door de handel in crypto, maar de stijgende operationele kosten zijn niet goed te rijmen met de herhaalde outlook van stabiele kosten dit jaar. Dat stelde ING donderdag naar aanleiding van het kwartaalrapport van het handelshuis. De handelsinkomsten van 127,1 miljoen waren veel hoger dan de consensus van 79,9 miljoen euro, ondanks een zwak kwartaal qua marktvolumes en volatiliteit. De inkomsten moeten dus zijn gestuwd door de cryptohandel, waarover het bedrijf hopelijk meer zal zeggen tijdens de call met analisten later donderdagochtend, stelde analist Reg Watson. De kosten waren met 68,5 miljoen euro veel hoger dan de consensusverwachting van 54,8 miljoen euro, door hogere vaste kosten, stelde het bedrijf. Flow verwacht dat het aantal medewerkers dit jaar gelijk blijft of daalt, met operationele vaste kosten tussen 175 miljoen en 185 miljoen euro. De vaste kosten in het eerste kwartaal van 43,6 miljoen liggen dicht bij het gemiddelde van die outlook. De nettowinst van 45,9 miljoen euro was bijna het drievoudige van de consensusverwachting van 16,3 miljoen euro. ING heeft een Houden advies op Flow Traders en een koersdoel van 17,92 euro. Het aandeel steeg donderdag 3,4 procent tot 20,14 euro. Bron: ABM Financial News

