Minder omzet en groter verlies Onward Medical in 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Onward Medical

(ABM FN) Onward Medical heeft in het boekjaar 2023 minder omzet en een groter verlies geboekt. Dit maakte het bedrijf donderdagochtend bekend. De omzet bedroeg 0,5 miljoen euro tegen 2,1 miljoen euro een jaar eerder. Het operationeel verlies liep op tot 35,5 in vergelijking met 32,0 miljoen euro een jaar eerder. Het nettoverlies onderaan de streep bedroeg 36,2 miljoen tegen 32,8 miljoen euro een jaar eerder. Dankzij de kapitaalverhoging van 20 miljoen euro in maart 2024, heeft Onward voldoende middelen om het tot medio 2025 uit te houden. Onward Medical sloot het jaar 2023 af met een nettokaspositie van 29,8 miljoen euro, tegenover 61,8 miljoen euro eind 2022. De kasuitstroom uit operationele activiteiten steeg van 26,7 miljoen in 2022 naar 32,3 miljoen euro in 2023, gedreven door het hogere bedrijfsverlies en veranderingen in het werkkapitaal. Gebaseerd op positieve feedback van potentiële klanten over de waarde van het ARC-EX-systeem, waarvan nu is aangetoond dat het de allereerste therapie is om de hand- en armfunctie te herstellen na chronische dwarslaesie, verwacht het bedrijf een catalogusprijs van ongeveer 30.000 dollar. Daarnaast verwacht het bedrijf de omzet aan te vullen door een gelaagde dienstverlening in pakketvorm aan te bieden. Het bedrijf is tenslotte van plan om in 2024 aanvullende klinische gegevens en ervaring op te doen met zijn implanteerbare ARC-IM-systeem. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.