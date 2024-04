Omzetgroei vertraagt bij Nestlé Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De autonome omzetgroei bij Nestlé is in het eerste kwartaal sterk vertraagd, door zwakke vraag van consumenten, vooral in Noord-Amerika. Dat bleek donderdag uit de cijfers van het Zwitserse levensmiddelenbedrijf. De maker van de Kitkat-chocoladerepen en Nescafé-koffie zei donderdag dat de autonome groei in het eerste kwartaal 1,4 procent bedroeg. Dat is nog niet de helft van de analistenconsensus die uitging van 2,9 procent. In het eerste kwartaal van 2023 was de autonome groei nog 9,3 procent. De totale omzet daalde 5,9 procent tot 22,09 miljard Zwitserse frank. Dat was iets minder dan de consensusverwachting van 22,37 miljard frank. Nestlé handhaafde wel de verwachting van een stijgend volume dit jaar. Nestlé begon afgelopen kwartaal zijn prijsverhogingen te matigen, nadat het bedrijf erkende dat de ongekende inflatie in de afgelopen paar jaar veel consumenten had afgeschrikt en de vraag had verminderd. Net als veel andere producenten van verpakte voedingswaren, had Nestlé zijn prijzen verhoogd om zijn hogere kosten door te berekenen aan de klanten. Vorig jaar gingen de prijzen met gemiddeld 7,5 procent omhoog, waardoor sommige klanten boodschappen gingen doen bij goedkopere winkelmerken of bepaalde goederen niet meer kochten. In het eerste kwartaal stegen de prijzen gemiddeld nog altijd met 3,4 procent. In de Verenigde Staten is er aanzienlijke druk bij de consumenten met lagere inkomens. De prijsverhogingen en het wegvallen van de inkomenssteun tijdens de coronacrisis verlaagden de koopkracht van consumenten. Aan de andere kant is de banenmarkt in Amerika zeer sterk, met stijgende lonen, dus als de inflatie afneemt zal de koopkracht herstellen, zei topman Mark Schneider donderdag. Bron: ABM Financial News

