BHP wil Anglo American overnemen in miljardendeal

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Anglo American heeft een bod ontvangen van rivaal BHP. Dit maakte de mijnbouwer, met een marktwaarde van circa 35 miljard dollar, donderdag bekend. Anglo stelde een bod te hebben ontvangen voor alle uitstaande aandelen. Hoe hoog dit bod precies is, werd door Anglo American niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg meldde dat BHP bereid is om voor elk aandeel Anglo American afgerond 0,71 aandeel BHP neer te tellen. Onder de deal moet Anglo wel zijn belangen in Anglo American Platinum en Kumba Iron Ore afstoten, waardoor de blootstelling van de mijnbouwer aan Zuid-Afrika drastisch zou dalen. Anglo zegt het bod te beoordelen en sprak van een niet-bindend en "zeer voorwaardelijk" bod. Een samengaan tussen de twee partijen zou de grootste deal in de sector in jaren zijn. Bron: ABM Financial News

