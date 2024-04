Beursblik: koersdoelverhogingen voor ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft donderdag van verschillende banken een hoger koersdoel gekregen, na de goed ontvangen kwartaalcijfers van dinsdagavond. Berenberg en Deutsche Bank zaten op een koersdoel van 620 euro, maar verhoogden dit donderdag naar respectievelijk 640 en 665 euro. In beide gevallen werd het koopadvies gehandhaafd. Jefferies zat al op een koersdoel van 740 euro en besloot dit te verhogen naar 780 euro, uiteraard ook met een koopadvies. Analisten van Jefferies zijn zo positief, omdat zij veel verwachten van de vraag naar Gate-All-Around. Zowel TSMC als Intel heeft nog geen grote volumes besteld, maar volgens de bank gaat dit spoedig veranderen. ASMI denkt dat dit vanaf het derde kwartaal gaat gebeuren. Bron: ABM Financial News

