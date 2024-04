Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Aegon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor Aegon verhoogd van 6,60 euro naar 7,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Analist Michael Huttner benadrukte in zijn rapport dat de verzekeraar, ondanks de koersstijging dit jaar van ruim 10 procent, nog steeds aantrekkelijk is. Het aandeel wordt na aftrek van het belang in ASR Nederland gewaardeerd op niet meer dan 6,2 keer de verwachte operationele kapitaalaanwas in 2025. De vermogensbeheertak profiteert daarnaast volgens Berenberg van de sterke financiële markten, hetgeen voor deze tak leidt tot een hogere winstafdracht. Huttner benadrukte tot slot de riante kaspositie van de verzekeraar, van circa 1,9 miljard euro per eind maart, waardoor in augustus, bij de publicatie van de halfjaarcijfers, een nieuw aandeleninkoopprogramma kan worden gelanceerd. Het aandeel Aegon sloot woensdag in Amsterdam op 5,75 euro. Bron: ABM Financial News

