Aziatische beurzen noteren overwegend lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen deden donderdagochtend een stap terug, na twee handelsdagen van forse winsten. De beurs in Tokio verloor 2,0 procent, terwijl Seoel 1,2 procent prijs gaf. In China noteerden de beurzen in Hongkong en Shanghai wel licht hoger. De Amerikaanse beurzen schommelden woensdag, na een hogere opening, tussen lichte winsten en verliezen, en sloten uiteindelijk vlak. Nabeurs op Wall Street overtrof Meta Platforms, moederbedrijf van onder meer Facebook, WhatsApp en Instagram, de verwachtingen met een ruimschootse verdubbeling van de nettowinst over het afgelopen kwartaal naar 12,7 miljard dollar, maar de outlook viel beleggers tegen. Het aandeel daalde in de elektronische handel nabeurs met maar liefst 15 procent. Het aandeel Meta was dit jaar wel al 40 procent opgelopen. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,2 hoger op 82,93 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een nipt lagere opening. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.