(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met donderdag 2 mei 2024:

DONDERDAG 25 APRIL 2024

07:00 Airbus - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 BASF - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Delivery Hero - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 HelloFresh - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Nestlé - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

07:00 Sanofi - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

08:00 Barclays - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 American Airlines - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Caterpillar - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Comcast - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Dow - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 GE Vernova - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Harley-Davidson - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Alphabet - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Intel - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Snap - Cijfers eerste kwartaal (VS)

VRIJDAG 26 APRIL 2024

08:00 TotalEnergies - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

13:00 AbbVie - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 ExxonMobil - Cijfers eerste kwartaal (VS)

MAANDAG 29 APRIL 2024

22:00 NXP - Cijfers eerste kwartaal (NL)

DINSDAG 30 APRIL 2024

00:00 Samsung - Cijfers eerste kwartaal (ZKo)

07:00 Adidas - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Covestro - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Volkswagen - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Lufthansa - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

13:00 3M - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Coca-Cola - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Eli Lilly - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 McDonald's - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 RBI (Burger King) - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Amazon - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Super Micro Computer - Cijfers derde kwartaal (VS)

WOENSDAG 1 MEI 2024

12:00 GlaxoSmithKline - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Yum Brands - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 DoorDash - Cijfers eerste kwartaal (VS)

DONDERDAG 2 MEI 2024

07:00 HelloFresh - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 WorldLine - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

13:00 ConocoPhillips - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 DuPont - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:30 Apple - Cijfers tweede kwartaal (VS)