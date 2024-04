Meta overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Meta Platforms heeft het afgelopen kwartaal de nettowinst meer dan verdubbeld op een 27 procent hogere omzet. Dit bleek woensdag nabeurs uit de resultaten van het moederbedrijf van Facebook.

Daarmee presteerde het Amerikaanse social mediabedrijf beter dan verwacht, terwijl de omzetverwachting voor het lopende kwartaal tegenviel.

"Het was een goed begin van het jaar", zei CEO en oprichter Mark Zuckerberg. "De nieuwe versie van Meta AI met Llama 3 is een nieuwe stap in de opbouw van 's werelds meest toonaangevende AI-systeem. We zien een gezonde groei in onze apps en we blijven gestaag vooruitgang boeken bij het bouwen van de metaverse", voegde hij toe.

Meta boekte in de eerste drie maanden van 2024 een 117 procent hogere nettowinst van 12,4 miljard dollar, ofwel 4,71 dollar per aandeel, in vergelijking met een nettowinst van 5,7 miljard dollar, ofwel 2,20 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet steeg met 27 procent van 28,6 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2023 naar 36,5 miljard dollar het afgelopen kwartaal.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst per aandeel van 4,32 dollar op een omzet van 36,14 miljard dollar.

In maart 2024 waren gemiddeld 3,24 miljard personen dagelijks acties op de sites van Meta, een stijging op jaarbasis van 7 procent.

Het aantal advertentievertoningen steeg op jaarbasis met 20 procent, terwijl de gemiddelde prijs per advertentie op jaarbasis met 6 procent steeg.

Outlook

Het concern mikt in het tweede kwartaal op een omzet van 36,5 tot 39,0 miljard dollar, ofwel 37,75 miljard dollar in het midden van zijn bereik. Analisten rekenden op 38,25 miljard dollar.

Het concern verwacht in heel 2024 96 tot 99 miljard uit te geven. Eerder werd nog uitgegaan van 94 tot 99 miljard dollar aan uitgaven.

De investeringsuitgaven worden voor 2024 geraamd op 35 tot 40 miljard dollar. Eerder werden deze uitgaven nog geraamd op 30 tot 37 miljard dollar.

Het aandeel Meta noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 12,0 procent lager.