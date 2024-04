Wall Street vlak gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen schommelden woensdag, na een hogere opening, tussen lichte winsten en verliezen, maar sloten uiteindelijk vlak.

De toonaangevende S&P 500 index sloot vlak op 5.071,67 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 38.460,92 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 15.712,75 punten.

Behalve bedrijfscijfers, kijkt de markt uit naar de publicatie van economische groeicijfers donderdag en de PCE-inflatiecijfers van vrijdag, die meer inzicht zouden kunnen geven over het toekomstig rentebeleid van de Federal Reserve.

"De consensus verwacht dat het bbp in het eerste kwartaal op jaarbasis ongeveer 2,5 procent zal bedragen, wat een vertraging van de economische groei zou betekenen ten opzichte van de 3,4 procent in het vierde kwartaal", zei vermogensbeheerder Carl Ludwigson van Bel Air Investment Advisors.

Wat de PCE-inflatie betreft, verwacht Ludwigson een stijging van 2,5 procent naar 2,6 procent en "alles was aanzienlijk hoger is dan dit zal waarschijnlijk als 'too hot' worden geïnterpreteerd", aldus de vermogensbeheerder.

Hij voegde eraan toe dat stijgende energieprijzen als gevolg van de geopolitieke spanningen een risico vormen voor een hogere inflatie, terwijl de kern-PCE, die volatiele energie- en voedselprijzen uitsluit, naar verwachting licht zal afkoelen van 2,8 procent naar 2,7 procent, "wat mogelijk een gemengd beeld oplevert voor markten en de Fed om te interpreteren", aldus Ludwigson.

De stijgende treasury-rentes zorgden woensdag voor druk. De tienjaarsrente noteerde 1,1 procent hoger op 4,649 procent, terwijl de tweejaarsrente 0,5 procent steeg op 4,929 procent.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de orders duurzame goederen in de VS in maart op maandbasis conform de verwachting zijn gestegen met 2,6 procent.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 2,7 procent. De marktindex daalde van 202,1 naar 196,7.

De juni-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,55 dollar, ofwel 0,66 procent, lager op 82,81 dollar. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0703. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0688 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0699 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers, gevolgd door de aanstaande woningverkopen later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Tesla steeg ruim 12,0 procent, ondanks omzet- en winstcijfers die achterbleven bij de terughoudende analistenverwachtingen. Dat Tesla een moeilijk kwartaal had, werd al eerder duidelijk. Topman Elon Musk probeerde zorgen over een dalende vraag te sussen door te benadrukken dat Tesla goedkopere auto's wil produceren.

Boeing boekte een kleiner verlies van 355 miljoen dollar, tegen 425 miljoen dollar een jaar eerder, bij een omzetdaling van 8 procent, terwijl analisten juist een groter verlies voorzagen. Het aandeel verloor circa 2,6 procent.

Texas Instruments steeg bijna 6,0 procent. De winst en omzet daalden door een zwakke vraag in de eindmarkten, maar beleggers hadden slechtere cijfers voorzien. De outlook viel mee.

Visa noteerde circa 1,0 procent hoger na cijfers. De aangepaste winst van het creditcardbedrijf was beter dan verwacht.

HashiCorp wordt mogelijk overgenomen door IBM. Het aandeel IBM steeg bijna 1,0 procent.

Hasbro boekte weer winst in het eerste kwartaal, hoewel de omzet met een kwart daalde door de verkoop van onderdeel eOne. Het aandeel won ruim 12,0 procent.

AT&T boekte minder omzet en winst maar de kasstroom verbeterde van 0,9 miljard naar 7,5 miljard dollar. Het aandeel steeg circa 2,5 procent.

Nabeurs zijn IBM en socialmediabedrijf Meta aan de beurt.