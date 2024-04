Stabiele omzet voor Hydratec

(ABM FN-Dow Jones) Hydratec heeft in het afgelopen kwartaal een omzet geboekt die vergelijkbaar was met die in het eerste kwartaal van 2023. Dit meldde het bedrijf uit Amersfoort woensdag nabeurs in een kwartaalupdate.

Daarnaast zei het bedrijf dat de marge in de eerste drie maanden van 2024 "gering hoger” dan vorig jaar uitviel.

"De operationele winstgevendheid, exclusief eenmalige kosten, is hoger dan in het eerste kwartaal van 2023 maar lager dan de gemiddelde kwartaalwinst van vorig jaar", aldus Hydratec.

"Na een mooi resultaat in 2023 zijn we dit jaar met een goed gevuld orderboek begonnen. De gestegen rentes en de geopolitieke onzekerheid hebben een terughoudendheid in de investeringsbereidheid veroorzaakt. Vooralsnog is het orderboek goed gevuld gebleven en kunnen we spreken van stabiele ontwikkelingen bij Hydratec", zei CEO Bart Aangenendt.

Industrial Systems boekte in de eerste drie maanden van het jaar een "belangrijk" hogere omzet, wat volgens het bedrijf resulteerde in een fors hoger resultaat in het eerste kwartaal.

De omzet bij Hightech Components was daarentegen "belangrijk lager" in het eerste kwartaal, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2023, maar stabiel ten opzichte van de laatste kwartalen van vorig jaar. "Door de lagere omzet kwam het operationele resultaat bij Hightech Components fors lager uit dan het resultaat van het goede eerste kwartaal van vorig jaar", zei Hydratec.

Outlook

Hydratec zei vanwege alle macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen geen concrete uitspraken te kunnen doen over de te verwachten resultaten in 2024.