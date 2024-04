Damrak levert winst in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager gesloten, ondanks de koerssprong van ASMI.

De AEX daalde 0,1 procent tot 874,02 punten. Eerder op de dag noteerde de index nog boven de 883 punten.

De koerswinsten verdampten in de loop van de middag aan beide kanten van de oceaan. Beleggingsexpert Philip Gijsels van BNP Paribas wees op een stijgende rente.

De contraire Amerikaanse fondsbeheerder Steven Jon Kaplan denkt dat de aandelenkoersen van grote technologiebedrijven hard onderuit zullen gaan, omdat het enthousiasme over AI irrationeel groot is. De vraag is of die bedrijven daadwerkelijk meer winst gaan maken dankzij de nieuwe technologie. Hij waarschuwde dat bij eerdere sell-offs ba technologiehypes hedgefondsen de koersen ver naar beneden duwden, nadat de aandelen 20 procent onder hun toppen waren gedaald.

De aanvankelijke groene koersen in Europa en Wall Street deze week leken te danken aan een sterk cijferseizoen. Ruim 20 procent van de Amerikaanse S&P 500-bedrijven heeft zijn resultaten gerapporteerd en meer dan driekwart overtrof de verwachtingen van analisten, stelde Justin Blekemolen van Lynx.

Autofabrikant Tesla deed dat niet dinsdag nabeurs. De omzet en winst daalde harder dan verwacht, maar het nieuws dat de autobouwer begin volgend jaar goedkopere auto's wil produceren zorgde toch voor een koerswinst van 11 procent.

In Amsterdam was het de toeleverancier van de chipindustrie ASMI die de handen op elkaar kreeg met zijn kwartaalrapportage.

Betere economische cijfers uit de eurozone en verwachte renteverlagingen door de Europese Centrale Bank blijven het sentiment steunen volgens Commerzbank. Daarbij is er minder risico op besmetting vanuit de Verenigde Staten, omdat de ECB duidelijk hint op een renteverlaging in juni. "Daarom is er minder gevoeligheid voor de Fed", aldus de analisten.

Woensdag bleken de Amerikaanse orders voor duurzame goederen te zijn gestegen met 2,6 procent in maart, wat geen verrassing was.

De olieprijs daalde licht, nadat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week met 6 miljoen vaten terugliepen.

Andere economische cijfers waar deze week aandacht voor is, zijn de economische groeidata uit de VS op donderdag en de inflatiecijfers in het rapport over de Amerikaanse gezinsbestedingen op vrijdag. Die cijfers kunnen van invloed zijn op de marktverwachtingen rond de renteverlagingen door de Fed later dit jaar.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0683.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won ASMI 11,0 procent, nadat het bedrijf dinsdag een heel sterke marge meldde. Voor het tweede kwartaal zei ASMI te rekenen op een omzet van 660 tot 700 miljoen euro. Daarmee is het bedrijf 6 tot 8 procent positiever gestemd dan Degroof Petercam en de consensus. Degroof verhoogde het koersdoel voor de halfgeleiderspecialist.

Sectorgenoten Besi en ASML stegen aanvankelijk ook, maar ASML leverde de volle winst weer in en sloot vlak. Besi won 4,1 procent. Het bedrijf zal donderdag voorbeurs de resultaten bekendmaken.

Heineken won 2,0 procent na cijfers. De bierbrouwer zag de volumes toenemen, net als de omzet, en herhaalde de outlook voor dit jaar. Kepler Cheuvreux sprak van een goede jaarstart en Degroof Petercam verhoogde het koersdoel.

KPN kreeg de handen van beleggers niet echtr op elkaar, ondanks dat het bedrijf aangaf een solide jaarstart achter de rug te hebben, waarbij de resultaten aantrokken en de outlook voor heel het jaar licht werd verhoogd na de overname van Youfone. Het aandeel sloot 0,7 procent hoger.

ING sloot 1,2 procent lager, gecorrigeerd voor de ex-dividend notering van het aandeel.

Vopak verloor in de AMX 0,4 procent, na kwartaalcijfers en een lichte outlookverhoging. ING sprak van een goede jaarstart en denkt dat analisten hun taxaties gaan verhogen.

Het aandeel Allfunds leverde bijna 10 procent in, nadat Bloomberg schreef dat het de gesprekken over een verkoop heeft beëindigd.

In de AScX won pennystock Vivoryon 24 procent na cijfers.

NX Filtration kon bijna 4 procent bijschrijven. Het bedrijf meldde een opdracht voor een drinkwaterinstallatie op Sumatra, die gebruik zal maken van de filtertechnologie van het bedrijf uit Enschede.

Wereldhave daalde 1,2 procent, nadat het vastgoedbedrijf de outlook voor dit jaar handhaafde en de schuldgraad verder daalde in het afgelopen kwartaal.

Donderdag zullen naast Besi ook Adyen, RELX en Unilever resultaten presenteren, evenals Flow Traders en Fugro.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden woensdag verdeeld rond sluitingstijd in Amsterdam, na een positieve start. De S&P500-index daalde 0,2 procent en techbeurs Nasdaq hield een plusje van 0,1 procent over.

