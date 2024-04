Nieuwe commissarissen en CFO voor KLM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van KLM hebben woensdag tijdens de jaarvergadering een nieuwe CFO benoemd, net als twee commissarissen. Dit maakte de luchtvaartmaatschappij na afloop van de vergadering bekend. Bas Brouns werd benoemd tot CFO. Hij volgt Erik Swelheim op, wiens termijn is afgelopen. Daarnaast werd Wiebe Draijer benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Draijer, voormalige bestuursvoorzitter van Rabobank, volgt Cees ’t Hart op, die na tien jaar afzwaait. Frédéric Gagey werd eveneens benoemd tot commissaris. Hij volgt Pierre-François Riolacci op, die in 2016 tot de raad aantrad. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.