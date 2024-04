Beursblik: Deutsche Börse weerstaat lage volatiliteit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Börse heeft dinsdag bij de cijfers over het eerste kwartaal de outlook voor 2024 gehandhaafd, maar dat zou wel eens aan de behoudende kant kunnen zijn. Dit schreef zakenbank Berenberg in een analistenrapport. De volatiliteit van de aandelenmarkten was 35 procent lager dan een jaar eerder. Dit zal ten koste zijn gegaan van de marges van het Duitse beursbedrijf, en zal ook een negatieve impact hebben op de resultaten van rivaal Euronext. Beide beursbedrijven noteerden woensdag lager. Het aandeel Deutsche Börse stond woensdag 2,8 procent lager. Euronext daalde 1,5 procent. Deutsche Börse rekent voor dit jaar nog steeds op een netto-omzet van meer dan 5,2 miljard en een EBITDA-resultaat van meer 3,2 miljard euro. Analisten van Berenberg zitten daar zo'n 100 miljoen euro boven en dat is ook de consensus, volgens analist Peter Richardson, en heeft te maken met het feit dat er minder renteverlagingen worden voorzien dan eerder. “De verwachtingen van Deutsche Börse waren gebaseerd op vijf tot zes renteverlagingen door de centrale bank", stelde Richardson. Dat zou ruimte laten voor een meevallend resultaat. Deutsche Börse boekte in het eerste kwartaal een omzetgroei van 16 procent tot 1,43 miljard euro. Het EBITDA-resultaat steeg met 13 procent tot 875 miljoen euro. De overname van SimCorp droeg 10 procentpunt bij aan die omzetgroei. Euronext publiceert de kwartaalcijfers op 14 mei. Bron: ABM Financial News

