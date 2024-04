Beursblik: lage volatiliteit slecht voor marge Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het eerste kwartaal de handelsvolumes wat zien aantrekken ten opzichte van het voorgaande kwartaal, maar de volatiliteit bleef in maart laag, wat weinig goeds voorspelt voor de marge, of 'revenue capture', die de winstgevendheid in belangrijke mate bepaalt.

Voorafgaand aan de 'gesloten periode' voor de kwartaalcijfers gaf het bedrijf al een update over de maanden januari en februari. Daaruit bleek dat de marktvolumes in de eerste maanden van het jaar 12 tot 23 procent hoger waren dan een jaar eerder in de verschillende regio's, maar dat de gemiddelde volatiliteit 32 procent lager was.

In maart was de volatiliteit met een VIX van 13,94 nog iets lager dan in februari, toen de volatiliteitsindex op 14,10 uitkwam, en 37 procent lager dan een jaar eerder. "Dat voorspelt niet veel goeds voor de revenue capture", aldus analist Reg Watson van ING deze week.

De volumes in Europa, waar Flow het meeste geld verdient, waren in maart ongeveer gelijk aan die in de voorgaande maand en voor het eerste kwartaal zouden de volumes 6,8 procent hoger zijn dan in het voorgaande kwartaal. In Azië was de toename op kwartaalbasis 10,9 procent en in de Amerika's was er juist een kleine volumedaling.

Bij de recente update tot en met februari meldde Flow Traders dat de volatiliteit iets beter was dan de dieptepunten van november en december, maar lager bleef dan het gemiddelde in het vierde kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder was de volatiliteit nog steeds een derde lager dan een jaar eerder in Europa en de Amerika's. In Azië was de volatiliteit fors hoger op jaarbasis en gelijk aan het voorgaande kwartaal.

De handelsvolumes van bitcoin stegen met meer dan 10 procent op jaarbasis na goedkeuring in de VS van de Bitcoin ETF. Op het vlak van de kosten waren er geen verrassingen, stelde Flow Traders.

Het bedrijf rapporteert de resultaten donderdag voorbeurs.