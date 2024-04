Hogere opening voor Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, geleid door technologiebeurs Nasdaq, na goed ontvangen resultaten van Tesla en andere bedrijven. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de start van de handel 0,2 procent in het groen en technologiebeurs Nasdaq koerst af op een 0,7 procent hogere start. De Dow Jones-index zal mogelijk licht lager openen. Aandelen Tesla stonden fors hoger in de elektronische handel voorbeurs. Daarmee staan de zogeheten Magnificent Seven-aandelen weer in de schijnwerpers, in aanloop naar meer resultaten van grote techbedrijven. Economische cijfers waar aandacht voor is, zijn de economische groeidata uit de VS op donderdag en de inflatiecijfers in het rapport over de Amerikaanse gezinsbestedingen vrijdag. Die cijfers kunnen van invloed zijn op de marktverwachtingen rond de renteverlagingen door de Fed later dit jaar. Woensdag bleken de orders voor duurzame goederen te zijn gestegen met 2,6 procent in maart, wat geen verrassing was. De olieprijs zakte iets. Een juni-future West Texas Intermediate daalde 0,7 procent tot 82,79 dollar en Brent werd 0,5 procent goedkoper op 87,94 dollar. De euro/dollar noteerde lager op 1,0685. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0701 op de borden. Bedrijfsnieuws Tesla stond voorbeurs 11 procent hoger, ondanks omzet- en winstcijfers die achterbleven bij de terughoudende analistenverwachtingen. Dat Tesla een moeilijk kwartaal had, werd al eerder duidelijk. Topman Elon Musk probeerde zorgen over een dalende vraag te sussen door te benadrukken dat Tesla goedkopere auto's wil produceren. Boeing boekte een kleiner verlies van 355 miljoen dollar, tegen 425 miljoen dollar een jaar eerder, bij een omzetdaling van 8 procent, terwijl analisten juist een groter verlies voorzagen. Het aandeel stond voorbeurs 3,6 procent hoger. Ook Texas Instruments koerst af op een 6,5 procent hogere start na resultaten. De winst en omzet daalden door een zwakke vraag in de eindmarkten, maar beleggers hadden slechtere cijfers voorzien. De outlook viel mee. Visa opent mogelijk 2,5 procent hoger na cijfers. De aangepaste winst van het creditcardbedrijf was beter dan verwacht. HashiCorp wordt mogelijk overgenomen door IBM. Het aandeel IBM lijkt 1,0 procent hoger te openen. Hasbro boekte weer winst in het eerste kwartaal, hoewel de omzet met een kwart daalde door de verkoop van onderdeel eOne. Het aandeel koerst af op een 8 procent hogere opening. AT&T boekte minder omzet en winst maar de kasstroom verbeterde van 0,9 miljard naar 7,5 miljard dollar. Het aandeel opent 4 procent hoger, naar verwachting. Nabeurs zijn IBM en socialmediabedrijf Meta aan de beurt. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P 500 steeg 1,2 procent tot 5.070,55 punten. De Nasdaq steeg 1,6 procent tot 15.606,64 punten en de Dow Jones-index won 0,7 procent tot 38.503,69 punten. Bron: ABM Financial News

