Boeing blijft rode cijfers schrijven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Boeing heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw rode cijfers geschreven, maar presteerde wel iets beter dan verwacht. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Boeing boekte het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 355 miljoen dollar, ofwel 0,56 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 425 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Het aangepaste kernresultaat kwam uit op een verlies van 1,13 dollar per aandeel tegen een verlies van 1,27 dollar per aandeel vorig jaar. De verwachting van analisten duidde op een verlies van 1,63 dollar per aandeel. De omzet daalde met 8 procent op jaarbasis van 17,9 miljard dollar naar 16,6 miljard dollar. De vliegtuigbouwer leverde het afgelopen kwartaal 83 commerciële vliegtuigen af tegen 130 over het eerste kwartaal van 2023. Er werden vooral minder 737-toestellen geleverd. In het defensie-segment werden er 14 toestellen afgeleverd tegen 42 een jaar eerder. Boeing ligt nog altijd onder vuur na nieuwe incidenten met losgelaten onderdelen. Het bedrijf zei woensdag de tijd te benutten ter verbetering van de kwaliteit van de toestellen en de veiligheidssystemen. Net als bij de jaarcijfers ontbrak ook dit keer een outlook. Het aandeel Boeing noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs 3,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.