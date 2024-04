Hasbro boekt weer winst

(ABM FN-Dow Jones) Hasbro heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt dan verwacht, terwijl de omzet met bijna een kwart daalde. Dat bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse speelgoedmaker.

De winst van 58,2 miljoen dollar volgde op een verlies van 22,1 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Per aandeel was de winst 0,42 dollar.

Aangepast voor bijzondere posten was dit 0,61 dollar, fors meer dan de consensusverwachting van analisten van 0,24 dollar. In het aangepaste winstcijfer zitten betere operationele resultaten, een gunstige aanpassing van beloning in aandelen en lagere rentekosten.

De omzet daalde met 24 procent tot 757,3 miljoen dollar, van 1,00 miljard dollar een jaar eerder. Dit was beter dan de 739,8 miljoen dollar die analisten gemiddeld hadden verwacht.

De daling was deels het gevolg van de verkoop van de film- en televisietak eOne. Afgezien van die desinvestering daalde de omzet 9 procent. De onderdelen Wizards of the Coast en Digital Gaming and Entertainment boekten meer omzet, maar de verkoop van consumentenproducten daalde met 21 procent.

Het aandeel lijkt woensdag 5 procent hoger te openen voorbeurs. nadat het dinsdag al 4 procent hoger sloot. Het aandeel steeg dit jaar tot nu toe 13,9 procent in waarde, ruim het dubbele van de S&P500-index.