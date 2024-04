AT&T ziet kasstroom flink verbeteren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AT&T heeft in het eerste kwartaal een licht lagere omzet en winst geboekt ten opzichte van een jaar geleden. Dat maakte het Amerikaanse telecombedrijf woensdag bekend. “Onze resultaten dit kwartaal weerspiegelen de aanhoudende sterke groei van onze Mobility en Consumer Wireline-segmenten, die ongeveer 80 procent van onze totale omzet vertegenwoordigen”, aldus CEO John Stankey. De totale omzet daalde licht met 0,4 procent van 30,1 miljard dollar naar 30,0 miljard dollar. De operationele winst daalde van 6,0 miljard naar 5,8 miljard dollar. Op aangepaste basis was de operationele winst grofweg vlak. De nettowinst liep terug van 4,5 naar 3,8 miljard dollar ten opzichte van een jaar geleden. De aangepaste winst per aandeel daalde naar 0,55 dollar per aandeel ten opzichte van 0,60 dollar per aandeel een jaar geleden. De verwachting lag iets lager op 0,53 dollar per aandeel. De operationele kasstroom steeg wel met 0,9 miljard dollar naar 7,5 miljard dollar. De vrije kasstroom steeg maar liefst 2,1 miljard dollar naar 3,1 miljard dollar. De totale schuld bedroeg aan het eind van het eerste kwartaal 132,8 miljard dollar en de nettoschuld 128,7 miljard dollar. In het afgelopen kwartaal betaalde het bedrijf 4,7 miljard dollar af aan langlopende schulden. De mobiele tak zag de inkomsten uit diensten met 3,3 procent stijgen op jaarbasis. Er kwamen 349.000 telefonie-abonnees bij in het eerste kwartaal en 252.000 glasvezelklanten. Outlook Voor het komende boekjaar rekent AT&T op een mobiele omzetgroei van rond 3 procent en meer dan 7 procent omzetgroei in breedband. Ook wordt gemikt op een aangepaste winst per aandeel van 2,15 tot 2,25 dollar. De vrije kasstroom zal naar verwachting 17 tot 18 miljard dollar bedragen. De aangepaste winst zal in 2025 stijgen, voorziet het bedrijf verder. Het aandeel steeg woensdag voorbeurs na de cijfers met meer dan 3 procent. Bron: ABM Financial News

