Beursblik: ogen gericht op nieuwe outlook Besi

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries zal in het eerste kwartaal de eigen outlook hebben gehaald, zoals meestal, en dus zal de aandacht vooral uitgaan naar de outlook. Bij de cijfers over het vierde kwartaal eind februari zei CEO Richard Blickman dat hij dacht "dat we in een vroege fase van een nieuwe upturn zitten". Besi verwacht voor het eerste kwartaal een omzetdaling van 5 tot 15 procent op kwartaalbasis, met een brutomarge van 64 tot 66 procent. De analistenconsensus samengesteld door Visible Alpha gaat uit van een omzet van 147 miljoen euro. Dat zou een daling op kwartaalbasis zijn van net geen 8 procent. Verder denkt Besi dat de operationele kosten afgelopen kwartaal met 0 tot 5 procent zijn gestegen. Besi heeft echter ook voor ongeveer 15 miljoen euro extra aan beloningen in aandelen uitgekeerd, waardoor de kosten nog veel harder zullen stijgen. Ook zullen beleggers goed letten op de orderinstroom. Die viel bij ASML vorige week flink tegen, maar bij ASMI bleek die dinsdagavond prima. CEO Benjamin Loh van ASMI zei in een toelichting dat de orders in het geheugensegment een solide stijging lieten zien ten opzichte van de lagere niveaus van afgelopen jaar. "Orders uit China bleven op een goed niveau in het eerste kwartaal", voegde de topman toe. De consensus rekent voor Besi op een orderinstroom van 183 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2024. Voor het tweede kwartaal mikken de analisten op een omzet van 200 miljoen euro en een orderinstroom van 186 miljoen euro. Verder zullen beleggers graag willen weten hoe het met de adoptie van high bandwidth memory gaat. Begin maart ging het aandeel Besi flink onderuit, na een bericht in de Koreaanse pers dat SK Hynix en Samsung mogelijk hun plannen met hybrid bonding zouden kunnen vertragen. Hybrid bonding is de meest geavanceerde methode voor het assembleren van chips. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News