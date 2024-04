ASMI zet AEX hoger Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend overtuigend hoger, mede dankzij een koerssprong van ASMI na cijfers op dinsdagavond. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,7 procent op 880,76 punten. De groene koersen in Europa, maar ook op Wall Street deze week, zijn volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx het resultaat van een tot dusver sterk cijferseizoen. Ruim 20 procent van de S&P 500-bedrijven heeft resultaten gerapporteerd, waarvan meer dan driekwart de verwachtingen van analisten wist te overtreffen, aldus Blekemolen. Noemenswaardig waren de cijfers van Tesla dinsdag nabeurs. De omzet en winst daalde harder dan verwacht, maar het nieuws dat de autobouwer begin volgend jaar goedkopere auto's wil produceren, was genoeg om het aandeel nabeurs ruim 13 procent hoger te zetten. In Amsterdam waren het vanochtend vooral de cijfers van ASMI die goed werden ontvangen, hetgeen de AEX hoger zetten. Ondertussen maken beleggers zich op voor meer cijfers. Vandaag volgen Boeing en Hasbro, gevolgd door Meta Platforms, Ford, Chipotle en IBM. Beleggers zullen ook uitkijken naar economische data over duurzame goederen die vanmiddag verschijnen. Op dinsdag vielen de macrocijfers uit de VS nog tegen. De inkoopmanagersindices in de VS liepen in april terug tot het laagste niveau in vier maanden. Analisten van ANZ Research stelden dat deze zwakke cijfers de hoop aanjagen dat de Federal Reserve een ruimer monetair beleid kan gaan voeren. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0683. De olieprijzen daalden licht. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won ASMI 10,1 procent, nadat het bedrijf dinsdag nabeurs met kwartaalcijfers kwam die een heel sterke marge lieten zien. Degroof Petercam sprak van beter dan voorziene resultaten en verhoogde het koersdoel. Sectorgenoten Besi en ASML stegen met 3,5 en 2,1 procent. Heineken won 1,1 procent na cijfers. Heineken heeft in het eerste kwartaal van 2024 de biervolumes zien toenemen, net als de omzet, en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Kepler Cheuvreux sprak van een goede jaarstart en Degroof Petercam verhoogde het koersdoel. KPN kreeg de handen van beleggers niet op elkaar, ondanks dat het bedrijf aangaf een solide jaarstart achter de rug te hebben, waarbij de resultaten aantrokken en de outlook voor heel het jaar licht werd verhoogd na de overname van Youfone. Het aandeel daalde 0,5 procent. ING daalde 4,7 procent, maar gecorrigeerd voor de ex-dividend notering won het aandeel wel. Vopak verloor in de AMX 2,0 procent, ondanks goede cijfers en een lichte outlookverhoging. ING sprak van een goede jaarstart en denkt dat analisten hun taxaties gaan verhogen, nu Vopak de outlook naar boven bijstelde. Overigens was ING niet verrast door deze verhoging. Allfunds kreeg een flinke tik en daalde ruim 10,5 procent, nadat Bloomberg schreef dat het de gesprekken over een verkoop heeft beëindigd. In de AScX won pennystock Vivoryon 17,6 procent na cijfers en kon NX Filtration bijna 3,7 procent bijschrijven. Wereldhave daalde 0,4 procent, nadat het vanochtend de outlook voor heel het jaar handhaafde, nadat de schuldgraad verder daalde in het afgelopen kwartaal. Bron: ABM Financial News

