ASMI zorgt voor goede start AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste woensdag kort na de beursgong 0,8 procent hoger naar 881,30 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen won ASMI 11,5 procent, nadat het bedrijf dinsdag nabeurs met kwartaalcijfers kwam die een heel sterke marge lieten zien. Sectorgenoten Besi en ASML stegen met 3,6 en 2,5 procent. Heineken won 0,5 procent na cijfers. Heineken heeft in het eerste kwartaal van 2024 de biervolumes zien toenemen, net als de omzet, en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. KPN kreeg de handen van beleggers niet op elkaar, ondanks dat het bedrijf aangaf een solide jaarstart achter de rug te hebben, waarbij de resultaten aantrokken en de outlook voor heel het jaar werd verhoogd na de overname van Youfone. Het aandeel daalde 0,3 procent. ING daalde 4,4 procent, maar gecorrigeerd voor de ex-dividend notering won het aandeel wel. In de AMX won Aperam 1,9 procent, gevolgd door Inpost met een winst van 1,4 procent. Vopak verloor 1,7 procent, ondanks goede cijfers en een lichte outlookverhoging. Allfunds kreeg een flinke tik en daalde ruim 8 procent, nadat Bloomberg schreef dat het de gesprekken over een verkoop heeft beëindigd. In de AScX won Vivoryon 35 procent na cijfers en kon NX Filtration bijna 4 procent bijschrijven Wereldhave daalde 0,7 procent, nadat het vanochtend de outlook voor heel het jaar handhaafde, nadat de schuldgraad verder daalde in het afgelopen kwartaal. Azerion was de grootste daler met een verlies van 1,3 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.