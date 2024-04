Texas Instruments overtreft winstdoel

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Texas Instruments heeft in het afgelopen kwartaal zoals verwacht minder omzet en winst geboekt, maar de winst was hoger dan het bedrijf zelf had voorspeld. Dat bleek dinsdag nabeurs uit de resultaten van de chipfabrikant.

De omzet daalde 16 procent tot 3,66 miljard dollar. Vergeleken met het voorgaande kwartaal was de daling 10 procent. Het resultaat was wel iets beter dan de analistenconsensus van 3,6 miljard en aan de bovenkant van de outlook tussen 3,45 en 3,75 miljard die het bedrijf had afgegeven.

De daling reflecteert een recent patroon van zwakkere vraag naar chips uit de industrie- en autosector.

De winst daalde met 35 procent tot 1,20 dollar per aandeel. Dit was boven de analistenconsensus van 1,07 dollar per aandeel en boven de outlook van 0,96 tot 1,16 dollar.

Outlook

Texas Instruments rekent in het komende kwartaal op een omzet van 3,65 tot 3,95 miljard dollar, en een winst van 1,05 tot 1,255 dollar. De analistenconsensus is 3,7 miljard dollar omzet en 1,15 dollar per aandeel winst.

Het aandeel steeg nabeurs 5 procent.