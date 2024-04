Betaalvolume Visa groeit

(ABM FN-Dow Jones) Visa heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet geboekt, dankzij stijgende betaalvolumes en een stabiel niveau van consumentenbestedingen. Dat maakte het Amerikaanse betaalkaartenbedrijf dinsdag bekend.

Het creditcardbedrijf boekte een nettowinst van 4,66 miljard dollar, of 2,29 dollar per aandeel, in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat liep tot en met 31 maart. Een jaar eerder was dit 4,26 miljard, of 2,03 dollar per aandeel.

Zonder bijzondere posten was de winst per aandeel 2,51 dollar. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op 2,44 dollar voor de aangepaste winst per aandeel.

De omzet steeg met 9,9 procent tot 8,78 miljard dollar. Dat overtrof de verwachtingen van FactSet van 8,62 miljard dollar. Het betaalvolume steeg met 8 procent en er werden 11 procent meer transacties verwerkt, meldde Visa.