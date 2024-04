Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen, nadat handelaren de situatie in het Midden-Oosten bleven volgen en de kansen afwogen van verstoringen in de olie-aanvoer door de spanningen in de regio. De juni-future voor een vast West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,8 procent hoger op 83,36 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie steeg 1,6 procent tot 88,42 dollar per vat. Dat zijn de hoogste slotstanden in een week. Het conflict in het Midden-Oosten heeft "ongetwijfeld de spanningen in een reeds volatiele regio vergroot",s telde Stephen Innes van SPI Asset Management. Hij denkt er nog kans is op verdere escalatie tussen Israël en Iran. Een les uit de situatie is "hoe snel de vraag reageerde op hogere prijzen voor olie en benzine, zoals blijkt uit de toename van Amerikaanse olievoorraden". Bron: ABM Financial News

