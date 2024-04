Flow Traders draagt Owain Lloyd voor als CTO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft Owain Lloyd in dienst genomen als directeur Technologie en draagt hem voor als uitvoerend directeur en Chief Technology Officer, in afwachting van goedkeuring door aandeel- en toezichthouders. Dat maakte het handelshuis dinsdag bekend. Lloyd gaat per 1 mei aan de slag als Director of Technology. Hij is afkomstig van Numeus Research, waar hij sinds 2022 CTO was. Eerder werkte hij drie jaar als mede-oprichter bij de marketmaker voor digitale beleggingen Mercury Trading en voordien bij JPMorgan en Morgan Stanley. Als CTO wordt Lloyd verantwoordelijk voor de het wereldwijde functioneren van de technologie van het bedrijf en de strategieën voor de infrastructuur, connectiviteit, data en productontwikkeling van Flow verder ontwikkelen. Hij zal nauw samenwerken met de CEO en CFO en met de onderdelen Trading en Business Support. "Er vinden monumentale verschuvingen plaats in de financiële markten door digitalisering, data en technologische innovatie, waardoor de financiële markten o het punt staan om verder te transformeren", stelde CEO Mike Kuehnel, die de expertise van Lloyd in marketmaking speciaal vermeldde als een instrument om de technologische ruggegraat van Flow Traders wereldwijd te versterken. De benoeming zal moeten worden goedgekeurd door de jaarvergadering op 13 juni. Bron: ABM Financial News

