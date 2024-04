ASMI voert marge stevig op Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het eerste kwartaal iets meer omzet en orders geboekt dan voorzien, maar vooral de sterke stijging van de marge viel op. Dit bleek dinsdagavond uit cijfers van het halfgeleiderbedrijf. CEO Benjamin Loh sprak van een solide jaarstart. De topman denkt op basis van de laatste cijfers dat de overstap naar Gate-All-Around "een sterke aanjager voor ASMI wordt". Ook zei hij dat de orders in het geheugensegment een solide stijging lieten zien ten opzichte van de lagere niveaus afgelopen jaar. "Orders uit China bleven op een goed niveau in het eerste kwartaal", zei Loh. Hij zei wel dat de omzet in China in de tweede jaarhelft lager zal uitvallen, "maar de terugval zal gematigder zijn dan we aanvankelijk hadden verwacht". ASMI presenteerde een kwartaalomzet van 639 miljoen euro, aan de bovenkant van de afgegeven outlook, en een orderinstroom van 698 miljoen euro. De analistenconsensus rekende op een omzet van 628 miljoen euro, net boven het midden van de door ASMI afgegeven outlook van 600 tot 640 miljoen euro. Verder rekenden de analisten op een minder sterke orderinstroom van 678 miljoen euro. De brutomarge van ASMI kwam afgelopen kwartaal uit op 52,9 procent. Analisten hadden gerekend op 48,3 procent. ASMI dankte dit aan een gunstige productmix "en vooral een aanhoudende sterke verkoop in China met een bovengemiddelde winstgevendheid". De genormaliseerde nettowinst was 179 miljoen euro en de gerapporteerde winst 173 miljoen euro. Dat was een stuk beter dan de respectievelijk 100 en 91 miljoen euro een kwartaal eerder. Outlook Voor het tweede kwartaal zei ASMI te rekenen op een omzet van 660 tot 700 miljoen euro. Bij de jaarcijfers sprak ASMI nog van een zelfde omzet als in de eerste drie maanden, ofwel 600 tot 640 miljoen euro. Nog altijd verwacht ASMI dat de omzet in de tweede jaarhelft hoger zijn dan in de eerste zes maanden. Dinsdag concretiseerde het bedrijf dit door aan te geven dat de omzet met meer dan 10 procent zal stijgen in vergelijking tot de eerste jaarhelft. "Heel 2024 zal naar verwachting weer een jaar van groei worden voor ASMI." Voor het tweede kwartaal rekent de consensus op een omzet van 641 miljoen euro en voor heel 2024 op 2,79 miljard euro. De brutomarge zal volgens de analisten dit jaar uitkomen op 47,9 procent. Lange termijn ASMI rekent voor 2025 op een omzet van 3,0 tot 3,6 miljard euro, zo bleek tijdens de beleggersdag in september vorig jaar. Deze outlook werd dinsdag herhaald. In 2027 denkt het bedrijf dat de omzet zal zijn gegroeid naar 4,0 tot 5,0 miljard euro. Bron: ABM Financial News

