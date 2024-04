Marge Spotify onverwacht gestegen

(ABM FN-Dow Jones) Spotify heeft in het eerste kwartaal het aantal gebruikers verder zien stijgen, net als de omzet, en verraste positief met een margestijging. Dit bleek bij de publicatie van de cijfers van de digitale muziekdienst op dinsdagmiddag.

De onderneming sprak van een sterke jaarstart.

Het aantal maandelijkse gebruikers steeg naar 615 miljoen. Dat is 19 procent meer dan een jaar eerder en een plus van 2 procent op kwartaalbasis. Het aantal premium-gebruikers steeg naar 239 miljoen, een plus van 3 miljoen gebruikers op kwartaalbasis. Op jaarbasis was dit een toename van 14 procent.

Spotify boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 3,6 miljard euro, een stijging op jaarbasis van 20 procent, maar op kwartaalbasis een afname van 1 procent.

De brutomarge kwam uit op 27,6 procent tegen 26,7 procent in de laatste drie maanden van 2023.

Operationeel werd er een winst geboekt van 168 miljoen euro. In het vierde kwartaal was dat een verlies van 75 miljoen euro en in het eerste kwartaal van vorig jaar zelfs een verlies van 156 miljoen euro.

De vrije kasstroom was met 207 miljoen euro flink hoger dan vorig jaar, toen die nog 57 miljoen euro was. In het laatste kwartaal van 2023 was de kasstroom krap 400 miljoen euro.

Voor het eerste kwartaal verwachtte Spotify te groeien naar 618 miljoen gebruikers. De omzet zou 3,6 miljard euro bedragen met een brutomarge van 26,4 procent. Verder rekende het bedrijf op een operationele winst van 180 miljoen euro

Outlook

Voor het tweede kwartaal van 2024 verwacht Spotify te groeien naar 631 miljoen gebruikers. De omzet zal dit kwartaal 3,8 miljard euro bedragen en de brutomarge stijgt vermoedelijk door naar 28,1 procent. Verder rekent het bedrijf op een operationele winst van 250 miljoen euro.

Het aandeel noteerde na de cijfers bijna 9 procent hoger.