Update: AkzoNobel verslaat verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het eerste kwartaal van 2024 beter gepresteerd dan verwacht en de outlook voor dit jaar werd gehandhaafd. Dit bleek dinsdagochtend uit de cijfers van de verfspecialist.

In de eerste drie maanden van dit jaar kwam de omzet 1 procent lager uit op 2.640 miljoen euro. Analisten rekenden voor het eerste kwartaal op een omzet van 2.590 miljoen euro.

In het eerste kwartaal van 2023 boekte Akzo een omzet van 2.657 miljoen euro en in het vierde kwartaal kwamen de opbrengsten uit op 2.529 miljoen euro.

De omzet in het eerste kwartaal is verdeeld in 1.056 miljoen euro voor Decorative Paints en 1.584 miljoen euro voor Performance Coatings. Hier rekende de markt op respectievelijk 1.029 en 1.561 miljoen euro.

De prijzen bleven stabiel in het eerste kwartaal, terwijl de volumes met 2 procent stegen. AkzoNobel verwacht in het tweede kwartaal een soortgelijke trend voor de prijzen en volumes, zei CFO Maarten de Vries in een toelichting op de cijfers.

Autonoom steeg de omzet op jaarbasis met 2 procent. Wisselkoersschommelingen hadden een impact van 3 procent.

De aangepaste EBITDA steeg afgelopen kwartaal met 19 procent van 305 naar 363 miljoen euro, waar analisten 348 miljoen euro voorspelden. In het vierde kwartaal kwam het aangepaste resultaat nog uit op 313 miljoen euro. De marge bedroeg 13,8 procent, tegen 11,5 procent vorig jaar.

Bij Decorative Paints kwam de aangepaste EBITDA in het eerste kwartaal van dit jaar uit op 156 miljoen euro en bij Performance Coatings op 221 miljoen euro. Analisten rekenden op 149 miljoen euro voor Decorative Paints en bij Performance Coatings op 221 miljoen euro, bleek verder uit de consensus.

De kaspositie uit operationele activiteiten bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal 170 miljoen euro negatief, tegen 50 miljoen euro negatief een jaar eerder.

Outlook

Bij de jaarcijfers begin februari gaf AkzoNobel aan te verwachten dat, op basis van de marktverwachtingen en bij constante wisselkoersen, de aangepaste EBITDA in 2024 zou moeten uitkomen tussen de 1,50 en 1,65 miljard euro. Deze verwachting werd dinsdag herhaald.

De analistenconsensus rekent voor 2024 op een aangepaste EBITDA van 1.569 miljoen euro, waar die in 2023 uitkwam op 1.429 miljoen euro.

De omzet kwam in 2023 uit op 10.668 miljoen euro en zou dit jaar volgens de markt licht moeten stijgen naar 10.704 miljoen euro.

Voor de middellange termijn streeft AkzoNobel ernaar de winstgevendheid uit te breiden door een gecorrigeerde EBITDA-marge van meer dan 16 procent te realiseren en een rendement op investeringen tussen 16 en 19 procent, "ondersteund door autonome groei en industriële uitmuntendheid", zei het bedrijf begin februari. Ook dat werd bij de kwartaalcijfers dinsdag herhaald.

Ook wil Akzo de schuldenlast tegen eind 2024 verlagen tot ongeveer 2,3 keer de nettoschuld in verhouding tot de EBITDA en tot ongeveer 2 keer op de middellange termijn, werd destijds duidelijk. AkzoNobel benadrukte dit streven bij de kwartaalcijfers dinsdag opnieuw.

In het eerste kwartaal kwam de schuldratio uit op 2,7, gelijk aan het niveau eind 2023.

Claims Australië

AkzoNobel herhaalde dinsdag opnieuw dat het zich verdedigt tegen claims van INPEX Operations Australië en JKC Australia LNG met betrekking tot het Ichthys Onshore LNG project in Darwin, in Australië. In het jaarverslag dat in februari verscheen, maakte AkzoNobel voor het eerst melding van de claims, die al langer lopen.

De claims stellen dat AkzoNobel aansprakelijk is voor aantasting van de coating op een deel van de pijpleidingen en de bijbehorende herstelkosten worden gevorderd onder de Australische consumentenwet.

Een door de Australische rechtbank bevolen bemiddeling eind februari 2024 leidde niet tot een oplossing van de zaak. Daarom begint op 17 juni een rechtszaak voor de federale rechtbank van Australië, aldus AkzoNobel, dat ervoor koos om de claims pas in het jaarverslag openbaar te maken en nu te melden, omdat er ook daadwerkelijk een rechtszaak komt.

Het bedrijf "ontkent aansprakelijkheid en betwist ook de omvang van de vermeende schade. Een uitspraak wordt niet verwacht voor het einde van 2025", zei het bedrijf dinsdag bij de kwartaalcijfers.

"We zijn van mening dat we een sterke zaak hebben", antwoordde CEO Grégoire Poux-Guillaume op vragen in een toelichting op de resultaten.

"En we zijn goed verzekerd", benadrukte de topman.

