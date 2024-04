Bloomberg: Shell in gesprek over belang in LNG Abu Dhabi National Oil Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell is in gesprek over een belangneming in de LNG-activiteiten van Abu Dhabi National Oil. Dit schreef persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen. Volgens deze bronnen kan een definitieve beslissing hierover op zijn vroegst volgende maand worden genomen. Ook TotalEnergies en het Japanse Mitsui & Co zouden hierover nadenken en ook contract voor de afname van LNG overwegen. Het gaat hierbij om de activiteiten van Ruwais van Abu Dhabi National Oil, goed voor een capaciteit van 9,6 miljoen ton LNG per jaar. De andere faciliteit van de onderneming, Das Island, goed voor 5,8 miljoen ton is voor 100 procent eigendom van Adnoc LNG en valt buiten de opties. Adnoc, Mitsui, BP en TotalEnergies zijn aandeelhouders in Adnoc LNG. Shell, TotalEnergies en Adnoc gaven Bloomberg geen commentaar. Mitsui mailde aan het persbureau dat er nog geen beslissing was gevallen over de voornemens. Bron: ABM Financial News

