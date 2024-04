Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, aangezien de spanningen in het Midden-Oosten niet wijzen op een dreigende escalatie en de olieaanvoer waarschijnlijk niet zullen ontwrichten. Zowel WTI als Brent daalden vorige week circa 3 procent, ondanks de Israëlische vergelding op vrijdag tegen de drone- en raketaanval van Iran eerder in de maand. De olieprijzen zagen het grootste deel van hun [eerdere] winsten vervliegen, toen details naar buiten kwamen waaruit bleek dat sprake was van een beperkte aanval op Iran zonder dreigende verdere escalatie. Teheran bagatelliseerde het incident vrijdag en gaf aan dat het geen plannen heeft voor vergelding. De reactie leek erop gericht om een escalatiecylus te vermijden en een oorlog in de regio af te wenden. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat de drones, die Israël volgens bronnen richting de stad Isfahan lanceerde, 'mini-drones' waren en dat ze geen schade of slachtoffers hadden veroorzaakt. De mei-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,29 dollar, ofwel 0,35 procent, lager op 82,85 dollar. Bron: ABM Financial News

