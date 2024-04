Prosus geeft impuls aan AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag hoger geëindigd, gesteund door een koerssprong van Prosus. Bij een slot van 866,51 punten won de AEX 0,8 procent.

Afgelopen week leverde de hoofdindex nog 2,7 procent in. Het sentiment werd gedrukt door de rentevrees en de gespannen situatie in het Midden-Oosten.

Maandag keerden beleggers terug naar risicovollere activa zoals aandelen en verkochten ze veilige havens, zagen experts van IG.

De geopolitieke spanningen lijken inmiddels weer wat afgenomen, nu er geen nieuwe dreigende taal klinkt vanuit Israël en Iran. Olie en goud lieten beleggers maandag dan ook links liggen, net als obligaties. Daardoor stegen de rentes verder. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag licht hoger op 4,64 procent.

Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen zijn het echter vooral de winstcijfers die de markten zullen stimuleren, "ongeacht of de rente nu wat eerder of later daalt."

De verwachtingen voor de resultaten van het eerste kwartaal zijn relatief laag, volgens de expert, en het aantal positieve bijstellingen van de verwachtingen voor heel 2024 "neemt geleidelijk toe ten opzichte van de negatieve."

Op macro-economisch vlak was het maandag vrij rustig. Het consumentenvertrouwen in de eurozone toonde in voorlopige cijfers over april een verdere verbetering, net als de Chicago Fed-activiteitsindex in maart.

Later in de week volgen nog inkoopdata uit de eurozone, maar ook groei- en inflatiecijfers uit de VS, die de beurzen in beweging kunnen zetten. Ook gaat het internationale cijferseizoen verder, met een aantal grote technamen, waaronder Tesla, Microsoft, Alphabet, Meta en Intel, die voor beleggers zeer interessant zijn.

Op Beursplein 5 komt zelfs bijna de helft van alle hoofdfondsen met cijfers door, waaronder AkzoNobel, Randstad, ASMI, Besi, Heineken, Adyen, RELX, Unilever en KPN.

De euro/dollar handelde maandag rond het slot in Amsterdam op 1,0643. De olieprijzen daalden rond een half procent.

Stijgers en dalers

Prosus was maandag uitblinker op het Damrak, met een stijging van het aandeel met 4,6 procent in de AEX. Prosus kon meeliften op een stevige koerswinst van 5,5 procent voor Tencent in Hongkong. Tencent liet weten het spel 'Dungeon & Fighter Mobile' eerder dan verwacht op de markt te zullen brengen.

Verzekeraar Aegon steeg 3,3 procent na een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Maar ook de andere verzekeraars deden het goed. ASR won 1,9 procent en NN Group 1,4 procent.

ABN AMRO verloor daarentegen 0,7 procent. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel licht, maar met handhaving van het Reduceren advies. De aandelen van ING stegen 0,9 procent.

De verliezen bleven vrij beperkt in de hoofdindex. ASMI, dat dinsdag nabeurs de boeken opent, verloor 1,5 procent, terwijl Adyen, dat later in de week ook met cijfers komt, 1,3 procent daalde. Besi verloor 1,4 procent.

De mogelijke verhuizing van ASML lijkt van de baan, nu het concern een intentieverklaring heeft getekend voor uitbreiding in de regio Eindhoven, zo werd maandag bekend. De vorige maand bekendgemaakte overheidsinjectie van 2,5 miljard euro in de regio is voor ASML een belangrijke overweging om niet naar het buitenland uit te wijken. ASML leverde maandag 1,0 procent in, maar kreeg wel een koersdoelverhoging van ING.

Ook Just Eat Takeaway ontving een hoger koersdoel van ING. De maaltijdbezorger steeg 1,4 procent in de AMX. Fagron won ook 1,4 procent, na een kleine koersdoelverhoging van Degroof Petercam.

AMG verloor daarentegen 1,1 procent. Verder waren de verliezen in de Midkap klein.

Eurocommercial won 1,7 procent en JDE Peet's ging aan kop met een koerswinst van 2,5 procent.

Vastgoed deed maandag sowieso goede zaken. WDP steeg 1,3 procent, Wereldhave won 2,3 procent en NSI steeg 2,0 procent.

Vivoryon won liefst 26 procent in de AScX, terwijl Pharming na het verlies van vorige week herstelde met een plus van 2,2 procent.

Fastned verloor 3,2 procent, na een koersdoelverlaging van ING. TomTom droeg opnieuw de rode lantaarn met een verlies van 4,2 procent. Hier verlaagde ING het koersdoel ook, met handhaving van het Houden advies.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot licht hoger.