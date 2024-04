Brussel opent nieuw onderzoek naar TikTok

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie is een tweede onderzoek gestart naar TikTok, de populaire social media-app van het Chinese ByteDance, na de lancering van TikTok Lite in Frankrijk en Spanje. Dit meldde de toezichthouder van de Europese Unie maandag.

In het nieuwe onderzoek bekijkt de Commissie of TikTok de Digital Services Act heeft overtreden met de lancering van TikTok Lite. Volgens de Europese wet zijn zeer grote online platforms verplicht om een risicobeoordelingsverslag in te dienen, met maatregelen om mogelijke systeemrisico's te beperken, voordat ze nieuwe functionaliteiten lanceren die waarschijnlijk een kritisch effect op deze systeemrisico's zullen hebben.

De Commissie is bezorgd over het "Taak- en beloningsprogramma" van TikTok Lite, waarmee gebruikers punten kunnen verdienen door bepaalde "taken" uit te voeren op TikTok; zoals video's bekijken, content ‘liken’, makers volgen en vrienden uitnodigen om lid te worden van TikTok. Dit beloningsprogramma is gelanceerd zonder een voorafgaande zorgvuldige beoordeling van de risico's die het programma met zich meebrengt, aldus de Commissie.

Het gaat hierbij in het bijzonder om de risico's in verband met de verslavende werking van de platforms. Ook heeft TikTok geen doeltreffende risicobeperkende maatregelen genomen, volgens de Commissie, dat het beloningsprogramma wil opschorten in de EU.

In februari kondigde Brussel al een eerste onderzoek naar TikTok aan, toen vanwege het vermoeden dat het Chinese social mediabedrijf de DSA heeft geschonden door minderjarige gebruikers te weinig te beschermen.

TikTok ligt momenteel wereldwijd onder vuur. In de Verenigde Staten stemde het Huis van Afgevaardigden afgelopen weekend voor een maatregel waarmee de app verboden kan worden in de VS, wanneer TikTok niet binnen een jaar wordt verkocht door ByteDance.