ASML blijft in Nederland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) De mogelijke verhuizing van ASML lijkt van de baan, nu het concern een intentieverklaring heeft getekend voor uitbreiding in de regio Eindhoven. Dit meldden de chipmachinemaker en de gemeente Eindhoven maandag. ASML tekende de intentieverklaring met de gemeente voor uitbreiding op Brainport Industries Campus als onderdeel van zijn lange termijn groeistrategie. De vorige maand bekendgemaakte overheidsinjectie van 2,5 miljard euro in de regio is voor het bedrijf een belangrijke overweging om niet naar het buitenland uit te wijken. "Wij verwelkomen de recente beslissing van het Nederlandse demissionaire kabinet om het Nederlandse investeringsklimaat te verbeteren", aldus ASML maandag. "Beslissingen over toekomstige locaties van ons bedrijf moeten worden ondersteund door gunstige omstandigheden, zoals de beschikbaarheid van talent, infrastructuur, huisvesting en door een sterk investeringsklimaat in het algemeen. De onlangs aangekondigde overheidsmaatregelen dragen hieraan bij", voegde CFO Roger Dassen van ASML toe. "Als onderdeel van de globale, snelgroeiende chipindustrie moet ASML de komende jaren anticiperen op een aanzienlijke groei en heeft het locaties nodig om uit te breiden en activiteiten te spreiden. Daarvoor is een gunstig investerings- en vestigingsklimaat nodig. Zoals we eerder hebben aangegeven, heeft ASML de voorkeur om de kernactiviteiten in Nederland zo dicht mogelijk bij de bestaande locaties in Veldhoven te houden", zei het bedrijf. Wanneer een definitief investeringsbesluit zal vallen, werd niet vermeld. Ook de financiële details van de uitbreidingsplannen werden niet gecommuniceerd. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.