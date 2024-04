Wall Street koerst af op hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel in New York noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,4 procent in de plus.

Wall Street sloot vrijdag overwegend lager, waarbij met name techaandelen flink onder druk stonden. Zwaargewicht Nvidia verloor zelfs 10 procent.

Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild was er geen bijzonder nieuws en ook heel weinig om deze daling te rechtvaardigen.

"De enige logische reden waren de rentetarieven, waarbij de verwachtingen voor toekomstige renteverlagingen een klap kregen door de uitspraken van Fed-leden. Inmiddels is het een 'coin flip' geworden of we tegen het einde van het jaar één of twee renteverlagingen krijgen", zei de expert.

Door de rally sinds oktober vorig jaar is de aandelenmarkt 'priced for perfection' en dat betekent dat elke tegenslag voor een koersreactie kan zorgen, stelden analisten van Bank of America.

Op weekbasis leverden de S&P en Nasdaq 3 tot 5,5 procent in. Het sentiment werd niet alleen gedrukt door de rentevrees, maar ook door de gespannen situatie in het Midden-Oosten.

Die spanningen lijken inmiddels weer wat afgenomen nu er geen nieuwe dreigende taal klinkt vanuit Israël en Iran. Veilige havens als olie en goud lieten beleggers maandag dan ook links liggen, net als obligaties. Daardoor stegen de rentes verder. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,66 procent. De euro/dollar handelde maandag op 1,0640. De olieprijzen daalden meer dan een procent.

Deze week openen 4 van de Magnificent 7-aandelen de boeken, met Tesla, Alphabet, Microsoft en Meta die resultaten rapporteren. "Dan wordt het pas echt interessant", volgens Vranken.

De consensus gaat uit van een zeer sterke winstgroei voor alle MAG7-aandelen tot 38 procent op jaarbasis in het eerste kwartaal, zei de expert van Bank Edmond de Rothschild.

"Zonder Nvidia zou dat 23 procent zijn. Het is jammer dat Nvidia pas over een maand cijfers rapporteert", aldus Vranken. Zonder Nvidia zou de winst voor S&P 500-bedrijven dit kwartaal met 4 procent dalen, blijkt uit een berekening van Bloomberg.

Op macro-economisch vlak was er vanmiddag aandacht voor de Chicago Fed activiteitsindex. Die verbeterde in maart verder, naar +0,15. In februari kwam de index uit op +0,09. Daardoor verbeterde ook het driemaands voortschrijdend gemiddelde, van -0,28 naar -0,19.

Later in de week volgen belangrijke groei- en inflatiecijfers uit de VS.

Bedrijfsnieuws

Tesla heeft opnieuw de prijzen verlaagd in de Verenigde Staten en in China. Met name in China heeft Tesla, dat dinsdag nabeurs met kwartaalcijfers komt, te kampen met stevige concurrentie. Ook zijn Chinese sectorgenoot Li Auto verlaagde in eigen land de prijzen. Tesla noteerde maandag voorbeurs bijna 4 procent lager. Li Auto daalde zelfs meer dan 7 procent.

Afgelopen week kwam Netflix al met cijfers. In het eerste kwartaal overtrof het bedrijf de verwachtingen en met 9,3 miljoen nieuwe abonnees deed Netflix het veel beter dan de 5,1 miljoen die analisten hadden verwacht. Toch daalde de koers vrijdag met 9 procent, want de outlook die de streamingreus gaf, stelde de markt teleur. Maandag ligt opnieuw een verlies in het verschiet.

Nvidia was vrijdag een sterke daler, net als Super Micro Computer, dat zelfs 23 procent daalde. Nvidia lijkt maandag licht hoger te gaan openen. Aandelen Super Micro Computer waren in de voorbeurshandel zeer beweeglijk en schommelden tussen winst en verlies.

Cardinal Health verloor in de voorbeurshandel ruim 4 procent nadat de leverancier van medicijnen bekendmaakte dat een contract met apotheekketen OptumRX niet wordt verlengd. De samenwerking was goed voor 16 procent van de omzet van Cardinal Health in 2023.

Verizon is in het eerste kwartaal minder abonnees verloren dan de markt had verwacht, terwijl het aangepaste resultaat in de periode steeg en de omzet vrijwel stabiel bleef. Dit bleek maandag uit de cijfers van het Amerikaanse telecombedrijf. Het aandeel gaat maandag een 2,5 procent hogere opening tegemoet.

Naast de grote techreuzen die deze week de boeken openen, doen ook Lockheed Martin, General Motors, UPS, Texas Instruments, Visa, Boeing, IBM, Intel, Caterpillar, American Airlines en oliereuzen Chevron en Exxon Mobil dat.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zaterdag voor een herzien wetsvoorstel gestemd dat zou kunnen leiden tot een landelijk verbod op TikTok in de Verenigde Staten. Met het wetsvoorstel kan TikTok verboden worden in de VS als de social media-app in handen blijft van het Chinese moederbedrijf ByteDance. ByteDance krijgt een jaar de tijd om TikTok te verkopen. De maatregel is nu klaar voor een stemming in de Senaat en als daar ook akkoord komt, dan kan president Joe Biden de wet ondertekenen.

Slotstanden

De S&P 500 daalde vrijdag 0,9 procent op 4.967,23 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent in het rood op 15.282,01 punten. De Dow Jones index steeg wel, met 0,6 procent op 37.986,40 punten.