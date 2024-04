Verizon verliest minder abonnees dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Verizon is in het eerste kwartaal minder abonnees verloren dan de markt had verwacht, terwijl het aangepaste resultaat in de periode steeg en de omzet vrijwel stabiel bleef. Dit bleek maandag uit de cijfers van het Amerikaanse telecombedrijf.

"Onze prestaties in het eerste kwartaal bereiden ons voor op een succesvol 2024", zei topman Hans Vestberg in een toelichting. "We liggen op koers om onze financiële richtlijnen te halen", aldus de CEO.

In het eerste kwartaal verloor Verizon 158.000 telefoonabonnees bij de consumententak. In het zakelijke segment kwamen er echter 90.000 abonnees bij, waardoor de daling per saldo uitkwam op 68.000. Hier rekenden analisten geraadpleegd door FactSet op een daling van 100.000.

Het bedrijf maakte verder voor het eerste kwartaal melding van een brutostijging van 5 procent op jaarbasis van het aantal afgesloten telefoonabonnementen. Daarnaast verbeterde over het algemeen ook de zogeheten 'churn rate'; het percentage van het klantenbestand dat zijn abonnement opzegt, zei Verizon.

In het eerste kwartaal daalde de nettowinst van 5,0 miljard naar 4,7 miljard dollar of 1,09 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel daalde van 1,20 tot 1,15 dollar maar was wel beter dan de 1,12 dollar waar de markt op rekende.

Het aangepaste EBITDA-resultaat kwam uit op 12,1 miljard dollar, tegen 11,9 miljard dollar een jaar eerder. Hier gingen analisten geraadpleegd door FactSet uit van 12 miljard dollar.

De omzet bleef op jaarbasis vrijwel stabiel op 33 miljard dollar. Hier gingen analisten uit van 33,2 miljard dollar.

De vrije kasstroom steeg op jaarbasis van 2,3 naar 2,7 miljard dollar, waar de markt uitging van 4,0 miljard dollar.

Outlook

Verizon rekent nog steeds op een groei van de omzet in het draadloze segment met 2,0 tot 3,5 procent op jaarbasis in 2024. De aangepaste winst per aandeel moet uitkomen op 4,50 tot 4,70 dollar, herhaalde het bedrijf maandag, terwijl de verwachte kapitaaluitgaven voor dit jaar bleven staan op 17,0 tot 17,5 miljard dollar.

Het aandeel Verizon steeg maandag in de voorbeurshandel met 2,5 procent.