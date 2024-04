Beursblik: groei voor Allfunds voorzien Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds zal bij zijn kwartaalupdate dinsdag naar verwachting voor het eerst omzetcijfers bekendmaken en zal daarnaast vermoedelijk ook een licht hogere winst per aandeel laten zien. Dat blijkt uit een analistenconsensus die werd ingezien door ABM Financial News. De analisten rekenen voor dit jaar gemiddeld op een stijging van de aangepaste winst per aandeel van 0,37 euro in 2023 naar 0,40 euro in 2024. Analisten van Jefferies zitten daar boven en ook voor 2025 liggen hun taxaties hoger. Verwacht wordt dat de instroom van klantgelden in het eerste kwartaal wat zwakker zal zijn, na een sterk vierde kwartaal van 2023, toen veel klanten overstapten naar Allfunds. Toch rekenen de analisten van Jefferies op ruim voldoende migratie voor de outlook van 40 tot 60 miljard euro die het bedrijf zich voor dit jaar ten doel stelt. Jefferies gaat uit van 45 miljard euro. Daarnaast rekenen de analisten er op dat bestaande klanten minder geld wegsluisden dan een kwartaal eerder, toen er 17 miljard euro uitstroomde. Voor dit jaar mikt Allfunds op een omzetgroei van rond de 10 procent. De EBITDA-marge zal in 2024 uitkomen rond de 65 procent. Voor de middellange termijn wordt een marge van 70 procent voorzien. Jefferies blijft wijzen op de logica van een fusie met Euroclear, een scenario dat ook werd overgenomen door persbureau Reuters. De Amerikaanse evenknie Envestnet heeft belangstelling van private equity, merken de analisten. Tegelijkertijd is de structurele onderliggende groei die Allfunds biedt niet iets om te negeren, volgens de analisten. Jefferies heeft een koopadvies op Allfunds met een koersdoel van 10,00 euro. Bron: ABM Financial News

