Valuta: dollar lager op afnemende vrees voor escalatie Midden-Oosten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar is maandag iets gedaald ten opzichte van vrijdag, door afnemende zorgen over de situatie in het Midden-Oosten. De euro/dollar stond maandag op 1,0639. Vrijdag zakte de eenheidsmunt naar een dieptepunt rond 1,0620, door zorgen over escalatie van de vijandelijkheden tussen Israël en Iran. Amerikaanse macro-economische cijfers later in de week zouden de dollar weer omhoog kunnen duwen, volgens analist Francesco Pesole van ING. "De dollar zal mogelijk het momentum verder zien verzwakken door een kalmer risicoklimaat, maar we voorzien economische data die het idee van een veerkrachtige Amerikaanse economie zullen versterken, met voortdurende zorgen over inflatie, dus de belangrijkste onderliggende argumenten voor een sterkere dollar zouden ongeschonden moeten blijven." De aandacht ligt vooral bij het voorlopige cijfer voor de economische groei in de VS in het eerste kwartaal op donderdag en het inflatiecijfer bij het PCE-rapport over de Amerikaanse gezinsinkomens en -bestedingen op vrijdag. Het risico dat de dollar tijdelijk verder verzwakt tot een euro/dollar van 1,07 blijft volgens Pesole "tamelijk hoog". Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.