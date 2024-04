AEX weet openingswinst vast te houden

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde maandag richting het einde van de ochtendhandel in het groen, na de tegenwind van vorige week, vanwege aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten en een herprijzing van de renteverwachtingen.

De AEX index steeg 0,6 procent tot 867,78 punten, terwijl de AMX een plus van een half procent liet optekenen.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING was de afsluiting van de week vrijdag voor beleggers dan ook niet zo fraai. In een week waarin angst en vrees het marktsentiment overheersten, eindigden vooral de hoogvliegers van de afgelopen maanden met stevige verliezen.

Deze week zullen alle ogen gericht zijn op het Amerikaanse rapport over de persoonlijke inkomens en uitgaven, die vrijdag verschijnen. Dit rapport bevat ook data over de favoriete inflatiemeter van de Federal Reserve, de zogeheten PCE-inflatie. Donderdag zal ook de eerste schatting van de Amerikaanse economische groei in het eerste kwartaal worden gepubliceerd.

Ook zal de komende week de aandacht worden opgeëist door de bedrijfscijfers. Honderden bedrijven zullen de komende dagen hun cijfers bekendmaken. De grootste namen die rapporteren zijn onder meer vier van de zogeheten Magnificent 7, namelijk Microsoft, Alphabet, Meta Platforms en Tesla . "Nu wordt het echt interessant", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Op Beursplein 5 komt zelfs bijna de helft van alle hoofdfondsen met cijfers door, waaronder AkzoNobel, Randstad, ASMI, Besi, Heineken, Adyen, RELX, Unilever en KPN.

Maandagochtend werd bekend dat de Nederlandse investeringen in februari zijn gedaald. Ook bleek dat de prijzen van bestaande koopwoningen in maart harder gestegen waren dan in februari. De prijzen stegen gemiddeld met 5,4 procent op jaarbasis. Tot slot verbeterde het vertrouwen van Nederlandse consumenten in april voor de achtste maand op rij. De vertrouwensindex steeg van -22 in maart naar -21 in april.

De olieprijzen deden een stap terug en een vat Brent olie daalde 1,4 procent naar 86,02 dollar.

De rentes liepen wat op. Zo steeg de Duitse tienjarige rente met 3 basispunten naar 2,53 procent, terwijl de Amerikaanse variant 4 basispunten steeg naar 4,65 procent.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0656. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0652.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met bijna vijf procent koerswinst. Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, won vanochtend in Hongkong bijna zes procent, nadat de Chinese internetreus liet weten het spel 'Dungeon & Fighter Mobile' eerder dan verwacht op de markt te zullen brengen.

UMG kon maandagochtend 1,6 procent bijschrijven. Verzekeraar Aegon steeg 1,5 procent na een koersdoelverhoging van Deutsche Bank.

ASML verloor 0,2 procent, ondanks een koersdoelverhoging van ING naar 1.000 euro.

ABN AMRO was de grootste daler met een verlies van 2,3 procent. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor ABN AMRO licht van 15,20 naar 15,60 euro, maar met handhaving van het Reduceren advies.

In de AMX won Basic-Fit 3,0 procent, gevolgd door Air France-KLM met een winst van 2,0 procent.

Fagron won 1,3 procent, na een kleine koersdoelverhoging van Degroof Petercam naar 24,00 euro.

Just Eat Take Away kon 0,7 procent bijschrijven, na een koersdoelverhoging van ING naar 22,50 euro

TKH verloor daarentegen 1,2 procent.

In de AScX won Vivoryon bijna 10 procent, gevolgd door Pharming met een winst van ruim 3 procent.

Fastned verloor ruim 1,0 procent, na een koersdoelverlaging van ING.

TomTom droeg weer eens de rode lantaarn met een verlies van 2,7 procent. ING verlaagde maandagochtend het koersdoel voor TomTom van 7,50 naar 6,00 euro, maar met handhaving van het Houden advies.